Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд ризикує нарватись на покарання від Футбольної асоціації за бурхливу реакцію на рішення арбітра Саймона Хупера.

На останніх хвилинах Манчестер Сіті міг вирвати перемогу над Тоттенхемом, але арбітр Саймон Хупер спочатку дав дограти епізод, коли Холанда збили з ніг, а потім зупинив гру, коли норвежець віддав передачу Грілішу, який втікав віч-на-віч з воротарем.

Холанд вибухнув через абсурдне рішення судді в матчі Манчестер Сіті – Тоттенхем: "Якого х*я?"

У своєму твіттері Холанд зарепостив відео епізоду, підписавши його "Якого х*я?" А ще під час матчу можна помітити, як Ерлінг вдарив суддю по руці. Після гри нападник Ман Сіті поводився розгнівано, агресивно висловлюючи невдоволення. За це (неналежну поведінку) норвежцю може загрожувати дисциплінарне покарання, зокрема, і дискваліфікація.

Подібне вже трапилось цього сезону з Вірджилом ван Дейком – капітан Ліверпуля був дискваліфікований на 1 гру та оштрафований на 100 тисяч фунтів за ненормативну лексику на адресу арбітра.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті та Тоттенхем не змогли виявити сильнішого – команди розійшлись надрезультативною нічиєю 3:3.

Тоттенхем розписав нічию з Манчестер Сіті у трилері з 6 голами – Сон відкрив рахунок, забив автогол і віддав асист