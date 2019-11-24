Манчестер Сіті – Шахтар: УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч Ліги чемпіонів

Словенський рефері Славко Вінчіч вдруге за рік працюватиме на матчі української команди.

Поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Шахтарем розсудить словенський арбітр Славко Вінчіч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Допомагати словенцю будуть Томаж Кланчнік та Андраж Ковачіч. Четвертий рефері – Раде Обреновіч.

Нагадаємо, Вінчіч працював минулого сезону на матчі Челсі – Динамо в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Рефері не став фартовим для української команди, кияни поступились за рахунком 0:3.

Зустріч "гірників" з "містянами" відбудеться 26 листопада, початок о 22:00.

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