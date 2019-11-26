toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Манчестер Сіті – Шахтар: Шевченко відвідає матч Ліги чемпіонів

16:17 304 Читать на русском
Манчестер Сіті – Шахтар: Шевченко відвідає матч Ліги чемпіонів
Андрій Шевченко / УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відвідає поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар.

 

Андрій Шевченко буде присутнім на стадіоні Етіхад, який прийме поєдинок Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар, повідомляє Футбол News.

Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

Варто зазначити, що Шевченку недалеко добиратися на цю гру, адже сам наставник "синьо-жовтих" проживає у Лондоні. До слова, Андрій Миколайович потрапив до топ-10 найкращих тренерів збірних у 2019 році за версією авторитетного видання.

Нагадаємо, Шахтар зійдеться з Манчестер Сіті вже сьогодні, 26 листопада, початок гри о 22:00. "Гірники" посідають другу сходинку, маючи в активі 5 очок (стільки ж у Динамо Загреб), Манчестер Сіті з 10 пунктами очолює групу C.

Маліновський налаштований бити Динамо, велике повернення в Мадрид та у кого все ж крутіші яйця – фішки 5 туру ЛЧ

blog_ava
Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Шахтар Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті Андрій Шевченко Андрій Шевченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
1
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук