Манчестер Сіті – Шахтар: Сабо зробив свій прогноз на матч Ліги чемпіонів

Екс-тренер збірної України Йожеф Сабо поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті і Шахтарем.

"Манчестер Сіті, на мою думку, на даний момент – найкраща команда Європи. Майстерність футболістів, командна гра, швидкісні атаки, робота з м'ячем без перетримки і ще можна перераховувати і перераховувати переваги цієї команди.

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Всьому цьому Шахтарю необхідно протиставити свою гру, вгадати зі складом і тактикою, максимально використовувати помилки суперника. Фонсеці і його тренерському штабові доведеться вирішувати дуже непросте завдання для позитивного результату.

Тішить, що практично повністю відновилася ударна сила "гірників" в особі Марлоса, Мораєса і Тайсона. Сьогодні ми напевно побачимо контратаки у виконанні Шахтаря, сподіваюся, вони стануть результативними, адже для виходу з групи донеччанам потрібно набирати очки.

Фаворитом у цій грі є команда Гвардіоли, а ось шанси на успіх Шахтаря відверто невисокі. але будемо вболівати за нашу команду, і сподіватися на той, хоча і мінімальний, але шанс", – передає слова Сабо Footboom.

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