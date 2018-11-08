Манчестер Сіті – Шахтар: післяматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився враженнями після нищівної поразки у матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (0:6).

"Багато обговорень не потрібно, не треба драми влаштовувати. Манчестер Сіті – команда зовсім іншого рівня, сьогодні вони абсолютно заслужили цю перемогу. Ми не були не далеко і не близько до того, щоб бути самими собою. Тому команда заслужила перемогу з такими цифрами.

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Думаю, вони зможуть дійти дуже далеко. Забивати так багато голів непросто. Ман Сіті – чудова команда, думаю, вони можуть виграти Лігу чемпіонів.

У нас ще є всі можливості закінчити групу на другому місці. Математично це можливо, залишається тепер тільки виграти інші 2 матчі, розуміючи при цьому, що буде дуже важко. Подивимося, чи зможемо ми бути в боксі кращі, ніж в футболі.

Що потрібно, щоб українські клубі на рівних змагались у Європі? Потрібні інвестиції, якщо говорити про гравців. Потрібні кращі гравці. Зверніть увагу на розміри інвестицій в європейських клубах, в Україні ми не можемо цього робити, це зовсім інший рівень.

Марлос? Він прилетів з нами, був абсолютно готовий, але вчора під час тренування він поскаржився на деякі болі. Ми розраховували на нього, по крайній мірі, на лавці, але через скарги на здоров'я його не вдалося навіть заявити на матч", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

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