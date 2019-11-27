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Манчестер Сіті – Шахтар: InStat визначив найкращих гравців "гірників" у 5 турі Ліги чемпіонів

10:58 251 Читать на русском
Манчестер Сіті – Шахтар: InStat визначив найкращих гравців "гірників" у 5 турі Ліги чемпіонів
Микола Матвієнко / ФК Шахтар

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки матчу 5-го туру Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар.

56’ Ілкай Ґюндоґан
 
Манор Соломон 69’
56’ Ілкай Ґюндоґан
69’ Манор Соломон

За оцінками InStat, найкращими гравцями української команди стали захисники Микола Матвієнко та Ісмаїлі, які набрали по 307 балів.

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В трійку найкращих також увійшов півзахисник Манор Соломон, який став автором забитого м'яча на 69-й хвилині. В активі ізраїльського легіонера "гірників" 302 бали.

Найгіршим у складі команди Луїша Каштру став нападник Жуніор Мораєс, який набрав 234 бали.

Нагадаємо, після нічийного результату в Манчестері Шахтар посідає 2-е місце в турнірній таблиці групи С. Вирішальний матч групового етапу "гірники" проведуть 11-го грудня проти Аталанти.

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Манчестер Сіті - Шахтар Ісмаїлі Ісмаїлі Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Микола Матвієнко Микола Матвієнко
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