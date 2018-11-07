Манчестер Сіті – Шахтар: господарі достроково можуть оформити путівку в плей-офф Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті може закрити питання про вихід із групи ЛЧ вже у матчі проти Шахтаря.

Донецький Шахтар може стати останньою перепоною для гравців Манчестер Сіті за потрапляння у плей-офф Ліги чемпіонів.

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У випадку перемоги "містяни" гарантують собі весняний етап турніру.

На даний момент у підопічних Гвардіоли 6 очок, з якими вони і очолюють групу F.

Нагадаємо, поєдинок Манчестер Сіті – Шахтар відбудеться сьогодні, 7 жовтня. Стартовий свиситок пролунає о 22:00.

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