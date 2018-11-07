toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ІНТЕР - БАРСЕЛОНА

Манчестер Сіті – Шахтар: господарі достроково можуть оформити путівку в плей-офф Ліги чемпіонів

12:31 231 Читать на русском
Манчестер Сіті – Шахтар: господарі достроково можуть оформити путівку в плей-офф Ліги чемпіонів
Манчестер Сіті – Шахтар / Фото Reuters

Манчестер Сіті може закрити питання про вихід із групи ЛЧ вже у матчі проти Шахтаря.

Донецький Шахтар може стати останньою перепоною для гравців Манчестер Сіті за потрапляння у плей-офф Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

У випадку перемоги "містяни" гарантують собі весняний етап турніру.

На даний момент у підопічних Гвардіоли 6 очок, з якими вони і очолюють групу F.

Нагадаємо, поєдинок Манчестер Сіті – Шахтар відбудеться сьогодні, 7 жовтня. Стартовий свиситок пролунає о 22:00.

Манчестер Сіті – Шахтар: передматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Ліга чемпіонів4 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті
до матчу
8
год
:
28
хв
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
28
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук