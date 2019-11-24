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Манчестер Сіті – Шахтар: "гірники" вирушили на матч Ліги чемпіонів без двох лідерів

18:04 514 Читать на русском
Манчестер Сіті – Шахтар: "гірники" вирушили на матч Ліги чемпіонів без двох лідерів
Тайсон / ФК Шахтар

Донецький Шахтар вирушив у Манчестер на матч 5-го туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

 

Головний тренер "гірників" Луїш Каштру взяв на матч 20 футболістів, інформує офіційний сайт Шахтаря. Серед них немає Марлоса, який пропускає матч через дискваліфікацію, і Тайсона, який зазнав пошкодження на останньому тренуванні перед від'їздом.

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Голкіпери: Пятов, Шевченко, Трубін.

Захисники: Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Болбат, Хочолава.

Півзахисники: Степаненко, Коваленко, Алан Патрік, Тете, Соломон, Сіпріано, Коноплянка, Маркос Антоніо.

Нападники: Мораєс, Сікан, Борячук.

Нагадаємо, матч 5-го туру Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар відбудеться у віторок, 26-го листопада. Початок – о 22:00.

Шахтар розгромив Львів завдяки хет-трику Мораєса та шедевральній гарматі Патріка – "гірники" мають +15 в таблиці

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Теги
Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Шахтар
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