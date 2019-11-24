Манчестер Сіті – Шахтар: "гірники" вирушили на матч Ліги чемпіонів без двох лідерів

Донецький Шахтар вирушив у Манчестер на матч 5-го туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.
Головний тренер "гірників" Луїш Каштру взяв на матч 20 футболістів, інформує офіційний сайт Шахтаря. Серед них немає Марлоса, який пропускає матч через дискваліфікацію, і Тайсона, який зазнав пошкодження на останньому тренуванні перед від'їздом.
FIFPro розкритикувала УАФ за дискваліфікацію Тайсона: Це за межами розуміння
Голкіпери: Пятов, Шевченко, Трубін.
Захисники: Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Болбат, Хочолава.
Півзахисники: Степаненко, Коваленко, Алан Патрік, Тете, Соломон, Сіпріано, Коноплянка, Маркос Антоніо.
Нападники: Мораєс, Сікан, Борячук.
Нагадаємо, матч 5-го туру Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар відбудеться у віторок, 26-го листопада. Початок – о 22:00.
Шахтар розгромив Львів завдяки хет-трику Мораєса та шедевральній гарматі Патріка – "гірники" мають +15 в таблиці