Манчестер Сіті – Шахтар: "гірники" вирушили на матч Ліги чемпіонів без двох лідерів

Донецький Шахтар вирушив у Манчестер на матч 5-го туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Головний тренер "гірників" Луїш Каштру взяв на матч 20 футболістів, інформує офіційний сайт Шахтаря. Серед них немає Марлоса, який пропускає матч через дискваліфікацію, і Тайсона, який зазнав пошкодження на останньому тренуванні перед від'їздом.

FIFPro розкритикувала УАФ за дискваліфікацію Тайсона: Це за межами розуміння

Голкіпери: Пятов, Шевченко, Трубін.



Захисники: Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Болбат, Хочолава.



Півзахисники: Степаненко, Коваленко, Алан Патрік, Тете, Соломон, Сіпріано, Коноплянка, Маркос Антоніо.



Нападники: Мораєс, Сікан, Борячук.

Нагадаємо, матч 5-го туру Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар відбудеться у віторок, 26-го листопада. Початок – о 22:00.

Шахтар розгромив Львів завдяки хет-трику Мораєса та шедевральній гарматі Патріка – "гірники" мають +15 в таблиці