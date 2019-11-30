Манчестер Сіті – Шахтар: "гірники" показали закулісся вдалого вояжу на Альбіон

Донецький Шахтар детально показав поїздку до Англії на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Прес-служба Шахтаря підготувала відеоблог з поїздки до Манчестера на матч Ліги чемпіонів.

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Нагадаємо, що матч проти Манчестер Сіті вийшов успішним для "гірників" – українці змогли врятувати нічию завдяки голу Соломона (1:1).

Зазначимо, що завдяки цьому результату Шахтар набрав 6 очок та посідає друге місце в групі C. В наступному турі вирішиться доля другої путівки до плей-офф Ліги чемпіонів. "Гірники" зустрінуться з Аталантою, а Манчестер Сіті протистоятиме Динамо Загреб.

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