Камбек одноклубників Зінченка у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Саутгемптон

Манчестер Сіті у вольовому стилі переміг Саутгемптон (2:1) в поєдинку 11-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ман Сіті – Саутгемптон.

Манчестер Сіті пропустив першим – вже в дебюті гри після невпевненої гри Едерсона Ворд-Праус був першим на добиванні.

Ліверпуль вирвав перемогу над Астон Віллою, Ман Сіті здолав Саутгемптон: 11-й тур АПЛ, субота

Підопічні Гвардіоли відігралися лише в другому таймі – Агуеро замкнув передачу Вокера. Наприкінці матчу той же Вокер вразив ворота Саутгемптона та приніс "містянам" важливу перемогу. Манчестер Сіті зберіг 6-очкове відставання від Ліверпуля.

Нагадаємо, Олександр Зінченко пропустив поєдинок через травму. Українець не вийде на поле ще мінімум кілька тижнів.

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