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Камбек одноклубників Зінченка у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Саутгемптон

20:03 505 Читать на русском
Камбек одноклубників Зінченка у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Саутгемптон
Манчестер Сіті – Саутгемптон – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті у вольовому стилі переміг Саутгемптон (2:1) в поєдинку 11-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ман Сіті – Саутгемптон.

70’ Серхіо Агуеро
87’ Кайл Вокер
 
Джеймс Ворд-Праус 14’
14’ Джеймс Ворд-Праус
70’ Серхіо Агуеро
87’ Кайл Вокер

Манчестер Сіті пропустив першим – вже в дебюті гри після невпевненої гри Едерсона Ворд-Праус був першим на добиванні.

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Підопічні Гвардіоли відігралися лише в другому таймі – Агуеро замкнув передачу Вокера. Наприкінці матчу той же Вокер вразив ворота Саутгемптона та приніс "містянам" важливу перемогу. Манчестер Сіті зберіг 6-очкове відставання від Ліверпуля.

Нагадаємо, Олександр Зінченко пропустив поєдинок через травму. Українець не вийде на поле ще мінімум кілька тижнів.

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Манчестер Сіті - Саутгемптон Саутгемптон Саутгемптон Англія Відеоновини Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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