Манчестер Сіті – Ротерхем – 7:0 – відео голів та огляд матчу

Україна — 16:00 941
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Фонсека зізнався, що міг покинути Шахтар у грудні заради клубу АПЛ – португалець мав й інші пропозиції
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Зінченко вийде у стартовому складі Манчестер Сіті на матч Кубка Англії – ювілейний поєдинок українця в сезоніАнглія — 15:35 953
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Динамо досі стежить за гравцем ЦСКА Десподовим – кияни проявляли інтерес до болгарина ще рік томуУкраїна — 15:10 1047
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Селезньов пройшов медогляд у МалазіІспанія — 14:04 718
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Динамо продовжує стежити за Берічем, якого хотіло підписати вліткуУкраїна — 12:24 978
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