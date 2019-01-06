Манчестер Сіті – Ротерхем – 7:0 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті у рамках 1/32 фіналу Кубка Англії розтрощив Ротерхем з рахунком 7:0. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Кубок Англії, 1/32 фіналу

Манчестер Сіті – Ротерхем – 7:0

Голи: Стерлінг, 12, Фоден, 43, Аяї, 45+1 (автогол), Жезус, 52, Марез, 73, Отаменді, 78, Сане, 85

Кубок Англії: Манчестер Сіті з Зінченком розтрощив Ротерхем, Фулхем вилетів від Олдхема

Манчестер Сіті з Олександром Зінченком у складі розтрощив Ротерхем з рахунком 7:0 та пробився у наступну стадію змагань, українець провів на полі весь матч, але результативними діями не відзначився.