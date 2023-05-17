В офіційному Твіттері УЄФА було розміщено плакат із двома "фіналістами" Ліги чемпіонів 2023 року.

УЄФА сконфузився під час спроби розіграти квитки на фінал Ліги чемпіонів серед своїх підписників у Твіттері. Організація помістила на постер емблеми Реала та Інтера, хоча півфінал ЛЧ між Манчестер Сіті та "вершковими" ще не зіграно.

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Усвідомивши свою помилку, УЄФА видалив із Твіттера пост, який вводив в оману. Або ж Спілці європейських футбольних асоціацій щось відомо?

Нагадаємо, що наразі путівку у фінал Ліги чемпіонів завоював тільки міланський Інтер. У півфіналі турніру команда Сімоне Індзагі здолала Мілан (2:0, 1:0).

Матч Манчестер Сіті – Реал відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом. У Мадриді команди зіграли внічию 1:1.

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