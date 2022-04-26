Манчестер Сіті – Реал Мадрид: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів – Зінченко в основі
Манчестер Сіті в рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів приймає мадридський Реал. Стартові склади та послиання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між Манчестер Сіті та мадридським Реалом розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на "MEGOGO". Олександр Зінченко потрапив у основу!
Манчестер Сіті – Реал Мадрид: прогноз на півфінал Ліги чемпіонів
Стартові склади
Манчестер Сіті: Едерсон – Стоунз, Діаш, Ляпорт, Зінченко – Де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва – Марез, Жезус, Фоден
Запасні: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлінг, Гюндоган, Гріліш, Фернандіньйо, Іган-Райлі, Мбете, Палмер, Макейті, Лавія
Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Алаба, Мілітао, Менді – Вальверде, Модріч, Кроос – Родріго, Бензема, Вінісіус
Запасні: Лунін, Фуідіас, Вальєхо, Начо, Асенсіо, Марсело, Каземіро, Васкес, Бейл, Себальйос, Іско, Камавінга
Манчестер Сіті – Реал Мадрид: анонс півфіналу Ліги чемпіонів