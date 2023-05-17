Манчестер Сіті – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Манчестер Сіті у вирішальному матчі побореться з мадридським Реалом за право зіграти у фіналі ЛЧ. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23 між Манчестер Сіті та мадридським Реалом проходить на стадіоні "Етіхад". Стартовий свисток пролунав о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO.
Манчестер Сіті – Реал Мадрид: анонс матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Перша зустріч завершилась з нічийним рахунком – 1:1. Андрій Лунін залишився на лавці запасних.
Стартові склади
Манчестер Сіті:
Реал Мадрид:
Фіналіст ЛЧ на межі прірви, а його герой громив українців і грає на уколах – історичне досягнення, в яке ніхто не вірив