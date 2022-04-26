Календар плей-офф Ліги чемпіонів виявився не дуже прихильним до Манчестер Сіті та Реала. Мадридцям на своєму шляху до півфіналу довелося здолати ПСЖ та Челсі, а британці у чвертьфіналі зіткнулися з Атлетіко – всі ці протистояння виявились надзвичайно яскравими, але разом з тим і максимально складними для команд Пепа Гвардіоли та Карло Анчелотті. Перемоги "містян" та "вершкових" можна було назвати як справедливими, так і відскоками.

Манчестер Сіті – Реал Мадрид: прогноз на півфінал Ліги чемпіонів

Фаворитом у 1/2 фіналу букмекери бачать Манчестер Сіті, причому коефіцієнти навіть на нічию дуже високі. Складається враження, ніби контори намалювали такий прогноз, опираючись на силу ідеального Сіті – такого, який ми бачили взимку або минулої весни. Такого, до якого всі звикли. Між тим, останні топ-матчі залишили неоднозначне враження щодо футболу "містян".

З одного боку, вони пройшли Атлетіко в надзвичайно важкому тактичному та емоційному протистоянні на тлі складного календаря, а у битві за перше місце АПЛ підопічні Гвардіоли розписали бойову нічию з Ліверпулем – і "блакитні" були кращими за мерсисайдців. З іншого, Манчестер Сіті програв півфінал Кубка Англії, пропустивши від Ліверпуля тричі ще до перерви – але склад був ослаблений і втомлений, а у підсумку все могло завершитись внічию. Найбільш проблемним же став матч-відповідь у Мадриді, де "містяни" провели відносно рівний перший тайм і тотально провалили другий.

Чинний чемпіон Англії демонструє неймовірну готовність до тактичних перебудов, а суперважкі речі (паси в розріз, позиційні хитрощі, тощо) гравці Ман Сіті виконують з вражаючою легкістю. Разом з тим, Дієго Сімеоне зумів загнати Пепа Гвардіолу в умови, у яких той змушений був зрадити власним ідеалам, перебудувавшись у "автобус". Не в останню чергу це було пов'язано з пошкодженням Де Брюйне – Кевін проводить вкрай потужний сезон, створюючи різницю в кожному поєдинку.

Ще однією проблемою Манчестер Сіті у топ-матчах є оборона. Команда намагається оборонятись через володіння, але коли справа доходить до швидких атак суперника – починаються проблеми. Особливо яскраво це було помітно в поєдинках проти Ліверпуля та в другому таймі в Мадриді. Як би сильно Гвардіола не вибудовував структуру гри в захисті, без Діаша він часто сипався внаслідок звичайних індивідуальних помилок (Рубен класно їх підчищав).

Словом, списувати Реал ще до стартового свистка не варто. Ман Сіті дійсно крутий в плані тактичної побудови й класу, однак мадридцям не звикати до статусу безнадійного андердога – букмекери не вірили у "бланкос" і після виносу в Парижі (по грі, не по рахунку), і перед першим матчем проти Челсі. В обох випадках хет-трик Бензема вирішував долю протистояння на користь іспанців.

Команда Анчелотті певною мірою є антиподом "містян". Італієць не ігнорує тактичну грамотність і ретельно готується до топ-матчів, але між ним і Пепом є принципова різниця – Карло не будує гру від загальної структури, а підлаштовується під якості своїх лідерів. Від них же він намагається танцювати у ЛЧ, а от Гвардіола демонструє маніакальну жагу до адаптації під суперника. Обидва підходи, як показав поточний сезон, мають як плюси, так і мінуси. В цій антитезі стилів криється родзинка протистояння.

Головною чеснотою Реала, окрім ідеальних умов для перформансів Бензема, Модріча та Вінісіуса, є здатність виходити на простір через злагоджені переміщення. Гравці "вершкових" при виході з-під пресингу й подальшому розвитку атаки вміло маніпулюють схемою суперника, зміщуючись у неочікувані зони й розбиваючи структуру грандів – і команда робить це на автоматизмі. Крім того, Реал вміє вибудовувати "автобус" і витримувати серйозний тиск протягом тривалих відрізків часу, хоча до ідеалу обороні Мадрида все одно далеко.

Проблемою, однак, виступає гейм-менеджмент. Тут Анчелотті відстає від Пепа – Карло може виставити шикарний стартовий план, вдаючись до косметичних змін по ходу гри, але кардинально змінитись по ходу матчу Реал не здатний. Дуже яскравою стала історія в Класіко, коли футболісти зізнались, що банально не зрозуміли задуму тренера в перерві. Другий матч з Челсі був показовим – лондонці зробили висновки після фіаско на Стемфорд Брідж і вщент рознесли "бланкос", у яких не було жодних змін.

Втім, навіть у катастрофічних матчах Реал демонструє стійкість. ПСЖ трощив "вершкових" протягом 150 хвилин, а Челсі повинен був виносити іспанців у матчі-відповіді – але підсумковий результат ми знаємо. Підопічні Карло Анчелотті вміють терпіти, а Бензема, Модріч і Ко все одно конвертують найменшу помилку суперника в забитий гол. Це – ознака суперкоманди. Саме тому півфінал проти Манчестер Сіті можна назвати окрасою сезону.

Кадрова ситуація

У Манчестер Сіті серйозні проблеми з обороною – через дискваліфікацію не зіграє Канселу, а участь Вокера та Стоунза поки що під великим питанням. Це істотно збільшує шанси Зінченка на основу, хоча залізними їх не назвати. Втім, у господарів відновився Діаш, який вже встиг зіграти півтора тайми в АПЛ.

У Реала з кадрами теж не все ідеально. Усі лідери потрапили в заявку, але під сумнівом залишається поява на полі Каземіро та Алаби. У Карлоса було пошкодження задньої поверхні стегна, через яке він пропустив поєдинок проти Осасуни. Девід же в тому матчі отримав контрактуру відвідного м'яза правої ноги.

Орієнтовні склади на матч Манчестер Сіті – Реал Мадрид

Манчестер Сіті: Едерсон – Аке, Діаш, Ляпорт, Зінченко – Де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва – Жезус, Фоден, Стерлінг

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес, Мілітао, Начо, Карвахаль – Модріч, Каземіро, Кроос – Вальверде, Бензема, Вінісіус

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Хід першого матчу спрогнозувати набагато легше, ніж його результат. Очевидно, що Манчестер Сіті захопить контроль над м'ячем і буде намагатись притискати Реал якомога сильніше на його третину поля – тоді вінгерам "бланкос" довелося б долати більшу дистанцію при контратаках. Мадридці ж будуть оборонятись у схемі 5-4-й і через Модріча швидко доставлятимуть м'яч на трійку нападників. В цій фазі величезні проблеми може створити Бензема, який любить ламати структури гри суперника зміщеннями в глибину, короткими обіграшами й вмілими відкриваннями в штрафному.

Величезне значення матиме якість роботи центрхавів – і тут відсутність Каземіро ризикує отримати критичне значення. Ймовірно, центр поля залишиться за "містянами". Втім, багато залежить і від конфігурації на флангах оборони Манчестер Сіті. Якщо Пеп Гвардіола обере ультраобережний варіант з Аке замість Зінченка, то в атаці англійцям може не вистачати гравців.

Що вигорить із такого футболу? Поки що сказати важко, але на розмін голами сподіватися варто. У обох команд занадто потужна атака й відносно вразливий захист – втім, на перестрілку розраховувати не слід. Ймовірно, у першому матчі буде занадто багато позиційної боротьби й тактичних шахів.

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