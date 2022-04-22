Реал має серйозні побоювання щодо складу на перший матч 1/2 фіналу ЛЧ проти Ман Сіті.

Участь Каземіро та Девіда Алаби залишається під великим питанням, повідомляє AS.

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Бразилець має проблеми з привідним м'язом, через які пропустив матч проти Осасуни (3:1). Алаба відіграв тайм і навіть забив гол, однак у перерві був змушений просити заміну. На завтра у австрійця запланована МРТ, яка дозволить більш чітко встановити діагноз і орієнтовні терміни відновлення.

Додамо, що часу залишилось небагато. Вже 26 квітня Реал зіграє перший матч півфіналу ЛЧ на полі Ман Сіті.

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