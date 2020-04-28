Манчестер Сіті – Реал: Бєлік запропонував провести матч Ліги чемпіонів в Україні

Екс-форвард збірної України Олексій Бєлік дав корисну пораду УЄФА щодо відновлення поєдинків ЛЧ.

"А може нам варто взяти приклад з Румунії? Вони хочуть свою першість перенести до Туреччини, а деякі єврокубкові матчі вони запропонували провести у себе.

Бєлік спрогнозував подальшу долю Манчестер Сіті

Чому б нам не запросити до себе топ-команди і не провести умовний матч Манчестер Сіті – Реал?

Я не вважаю, що нам потрібно свої клуби відправляти до Туреччини. Але якщо у нас ситуація буде краща, ніж в Іспанії, Італії або Німеччині, чому б не взяти на себе таку відповідальність? Нехай матчі і відбулись б за порожніх трибун, але ми могли б запропонувати руку допомоги клубам", – цитує Бєліка footballua.tv.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ команда Олександра Зінченка перемогла мадриців на виїзді (2:1).

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