Манчестер Сіті – Реал: Агуеро точно пропустить матч Ліги чемпіонів

Найкращий бомбардир "містян" не допоможе команді в матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ.

Пеп Гвардіола на сьогоднішній прес-конференції заявив, що Серхіо Агуеро точно не встигне відновитися до гри з Реалом 7 серпня. Таким чином "містяни" пробиватимуться у чвертьфінал без свого найкращого бомбардира, який наприкінці червня травмував меніск.

Агуеро був прооперований у Барселоні з випередженням графіка

Гвардіола відмовився коментувати жеребкування Ліги чемпіонів. "Поговоримо про це після матчу з Реалом. Можливо, в Манчестер Сіті немає людини, яка б краще знала мадридців, ніж я. Але зараз у мене в голові та серці наступний поєдинок – проти Брайтона", – цитує Пепа Manchester Evening News.

Нагадаємо, що в цьому сезоні перемога в Лізі чемпіонів дуже потрібна Манчестер Сіті, адже клуб відсторонили від єврокубків на наступні два роки через порушення ФФП.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів 2019/20 – українці можуть зустрітись у фіналі