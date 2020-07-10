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Манчестер Сіті – Реал: Агуеро точно пропустить матч Ліги чемпіонів

16:23 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Реал: Агуеро точно пропустить матч Ліги чемпіонів
Гвардіола та Агуеро / AFP

Найкращий бомбардир "містян" не допоможе команді в матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ.

 

Пеп Гвардіола на сьогоднішній прес-конференції заявив, що Серхіо Агуеро точно не встигне відновитися до гри з Реалом 7 серпня. Таким чином "містяни" пробиватимуться у чвертьфінал без свого найкращого бомбардира, який наприкінці червня травмував меніск.

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Гвардіола відмовився коментувати жеребкування Ліги чемпіонів. "Поговоримо про це після матчу з Реалом. Можливо, в Манчестер Сіті немає людини, яка б краще знала мадридців, ніж я. Але зараз у мене в голові та серці наступний поєдинок – проти Брайтона", – цитує Пепа Manchester Evening News.

Нагадаємо, що в цьому сезоні перемога в Лізі чемпіонів дуже потрібна Манчестер Сіті, адже клуб відсторонили від єврокубків на наступні два роки через порушення ФФП.

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Теги
Серхіо Серхіо Агуеро Манчестер Сіті Манчестер Сіті Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Хосеп Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті - Реал Мадрид
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