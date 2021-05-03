"Це матч, у якому кожен мріє зіграти. Ми чекаємо дуже гарної гри. Нам потрібно зберігати спокій, показати характер і зіграти у своєму стилі. Усе це допомогло нам дійти до півфіналу. Для успіху потрібні всі ці інгредієнти. Ми також повинні контролювати емоції. Долю матчу можуть вирішити деталі.

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Потрібна правильна психологія. Потрібно показати характер. Потрібно перемагати в дуелях на полі. Щоб виграти Лігу чемпіонів, необхідне все це. Ми зустрічаємося з найкращими гравцями, і таке протистояння ніколи не піде повністю так, як вам хочеться. Іноді все що потрібно, це невеликий геніальний хід від Неймара або Мбаппе. Це може змінити гру.

Гвардіола хоче контролювати гру і її темп, але ми повинні зосередитися на собі. У нас відмінна команда і відмінний тренер. У нас будуть можливості. Ми повинні зберігати спокій і грати з розумом. Нам не потрібне жодне диво – Сіті має всього лише невелику перевагу. Ми повинні дотримуватися свого стилю гри", – наводить слова хавбека офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що другий матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – ПСЖ відбудеться у вівторок, 4 травня. Початок поєдинку о 22:00. Перший матч завершився перемогою "містян" (2:1).

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