"Ми в собі впевнені. Інакше і бути не може. Це велика подія для нас, гравців, для клубу. Це шанс вийти у фінал. Ми повинні почати матч так, як закінчували другий тайм у попередній грі. Нам вдалося забити два м'ячі на виїзді. Ми з упевненістю підходимо до гри і чекаємо її з великим нетерпінням.

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Завжди нелегко. Незалежно від того, з ким ми граємо. У великих матчах грати проти двох футболістів світового класу – великий виклик для оборонців. Але це прекрасна можливість перевірити себе, подивитися, що ми можемо зробити, щоб нейтралізувати їх. Ми відмінно впоралися з цим завданням у другому таймі першого матчу. Але нам доведеться стримувати всю команду, а не тільки двох гравців.

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Ми повинні добре зіграти в атаці, як і в будь-якому іншому матчі, щоб перемогти. Ми жодного разу не підходили до гри з думками про утримання потрібного рахунку. Підходити до гри з думками, що справу вже зроблено, вкрай непрофесійно. Ми повинні бути собою, зіграти як личить Ман Сіті, як ми вміємо. Уболівальники знають, як ми граємо. Ми повинні зіграти саме так. Ми чекаємо цього і повністю сфокусовані на майбутній грі.

Другий тайм у Парижі додав нам упевненості. Проявляти характер і здобувати вольові перемоги вкрай непросто. Після перемоги ми відчули гордість і задоволення від виконаної роботи. Ці моменти можуть надати нам впевненості в матчі-відповіді", – цитує Стоунза офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що другий матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – ПСЖ відбудеться у вівторок, 4 травня. Початок поєдинку о 22:00. Перший матч завершився перемогою "містян" (2:1).

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