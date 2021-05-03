Наставник парижан Маурісіо Почеттіно визначився з переліком футболістів, які спробують вигризти у Ман Сіті путівку до фіналу ЛЧ 2020/21.

У список ПСЖ потрапили 24 гравці, без урахування дискваліфікованого Гуйє. Ідрісса отримав червону картку за грубий фол проти Ілкая Гюндогана і не зіграє в матчі-відповіді, але вирушив до Англії, щоб підтримати команду.

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Кіліан Мбаппе, який пропустив поєдинок проти Ланса через травму, опинився у списку, але наразі стан його здоров'я невідомий. Колін Дагба, який ще в першому таймі гри з Лансом залишив поле, встиг відновитися. Інші лідери парижан теж у списку – зокрема, Маркіньйос, Навас, Верратті, Неймар та Ді Марія, інформує офіційний сайт ПСЖ.

Таким чином, із важливих гравців точно не зіграє тільки Хуан Бернат, який вже тривалий час перебуває в лазареті.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – ПСЖ стартує 4 травня о 22:00 за Києвом. У Парижі команда Гвардіоли виграла 2:1 – на гол Маркіньйоса "містяни" відповіли влучними ударами Кевіна де Брюйне та Ріяда Мареза.

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