"Сьогодні ми ще оцінимо стан Мбаппе. Він займатиметься індивідуально. Ввечері поглянемо, як він почувається і чи буде готовий зіграти, і потім ухвалимо рішення. У нас великий склад, усі гравці можуть виконати наше завдання. Навіть якщо Кіліан не зможе зіграти, у нашої команди є все, щоб спробувати здобути перемогу.

Манчестер Сіті – ПСЖ: прогноз і де дивитися матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Наша ціль – позбавити їх м'яча. Із врахуванням якостей гравців наша команда теж полюбляє тримати м'яч, але зберігаючи баланс між володінням і перехідними фазами. Ми будемо грати агресивно та постраємося добре використовувати свої моменти. Нам потрібно забити два голи. Це буде справжня битва. Буде складно, але ми повинні бути готовими до цього.

Важко прорахувати, що саме потрібно робити в такій грі. Складно щось прогнозувати. Футбол – це гра, що завжди може здивувати. Під час матчу можуть виникати ситуації, з якими ви добре впораєтесь, оскільки працювали над цим упродовж сезону. Це конкретний метод, ціла філософія, і команда готова впоратися з цими ситуаціями.

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Жодного додаткового тиску немає. Я бачив Пепа під час прес-конференції, і він сказав, що почувається спокійніше, ніж будь-коли. Та ж історія зі мною. ПСЖ не так часто грав у півфіналах в останні роки. Потрібно просто насолоджуватися цим, не нервувати, але якомога краще підготуватися. Це єдиний спосіб отримати шанс на вихід у фінал", – цитує аргентинця офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що другий матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – ПСЖ відбудеться у вівторок, 4 травня. Початок поєдинку о 22:00. Перший матч завершився перемогою "містян" (2:1).

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