Наставник "містян" не поспішає записувати свою команду у фаворити півфінального двобою з ПСЖ навіть після перемоги у Франції.

Нагадаємо, Ман Сіті зберігає шанси на требл за підсумками поточного сезону. Команда Гвардіоли вже здобула Кубок ліги та перебуває за крок від титулу АПЛ, а у Лізі чемпіонів виграла перший півфінальний матч у Парижі – 2:1.

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"Щоб вийти у фінал ЛЧ, ми повинні провести ідеальний матч. Всі знають, що це особлива гра для Манчестер Сіті, але ще нічого не вирішено. Три чемпіонства АПЛ за 4 роки – це щось неймовірне, але зараз ми живемо мрією про фінал ЛЧ. Тим більше, що це наш перший півфінал.

Ми повинні довести до кінця свою роботу та ідеально відіграти у вівторок. Нам протистоятиме одна із найкращих команд світу з фантастичними гравцями – саме команда, а не один-два футболісти. Вони можуть виграти матч завдяки одній вдалій дії. Ман Сіті повинен зіграти дуже агресивно", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Ман Сіті.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – ПСЖ стартує 4 травня о 22:00 за Києвом. У Парижі команда Гвардіоли виграла 2:1 – на гол Маркіньйоса "містяни" відповіли влучними ударами Кевіна де Брюйне та Ріяда Мареза.

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