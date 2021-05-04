У мережі з'явились фото з культовим екс-тренером Манчестер Юнайтед біля готелю, де розташувалась делегація ПСЖ.

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За інформацією Football Tweet, Фергюсон провів всередині близько півтори години. З ким саме зустрічався шотландець не повідомляється, але у готелі не було нікого окрім гравців, тренерів та персоналу паризької команди.

Нагадаємо, 4 травня Манчестер Сіті прийматиме ПСЖ в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу ЛЧ, початок о 22:00. Перша зустріч цих суперників завершилась перемогою "містян" (2:1).

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