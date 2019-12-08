Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: Рой Кін в захваті від гри своєї колишньої команди

Колишній капітан Манчестер Юнайтед Рой Кін поділився думками щодо перемоги "червоних дияволів" у виїзному матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Сіті (2:1).

"Абсолютно не очікував цього. Це було фантастично. Манчестер Юнайтед виступив належним чином. Гравці проявили сміливість і особисті якості. Вони були неймовірні. Не думаю, що перемога в домашньому матчі з Тоттенхемом – великий результат, але перемога в дербі додасть футболістам упевненості, оскільки їх критикують, а цього ніхто не любить.

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Знімаю капелюха перед Манчестер Юнайтед. Що б не трапилося в січні, з огляду на всі ці чутки про Уле Гуннара Сульшера, в матчі з Манчестер Сіті вони були видатними. Дуже сподобалося спостерігати за ними. Це і є справжній Манчестер Юнайтед. Але головне – виступати послідовно щотижня. Сподіваюся, молоді гравці це зрозуміють", – наводить слова Кіна видання Sky Sports.

Нагадаємо, у матчі 16-го туру Манчестер Юнайтед на виїзді переміг Манчестер Сіті у манкуніанському дербі і набравши 24 бали піднявся на п’яту сходинку турнірної таблиці. Команда Гвардіоли йде третьою і відстає від лідера чемпіонату Ліверпуля вже на 14 очок.

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