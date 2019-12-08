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Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: Рой Кін в захваті від гри своєї колишньої команди

10:08 94 Читать на русском
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: Рой Кін в захваті від гри своєї колишньої команди
Рой Кін / ФК Манчестер Юнайтед

Колишній капітан Манчестер Юнайтед Рой Кін поділився думками щодо перемоги "червоних дияволів" у виїзному матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Сіті (2:1).

85’ Ніколас Отаменді
 
Маркус Рашфорд 23’
Антоні Марсьяль 29’
23’ Маркус Рашфорд
29’ Антоні Марсьяль
85’ Ніколас Отаменді

"Абсолютно не очікував цього. Це було фантастично. Манчестер Юнайтед виступив належним чином. Гравці проявили сміливість і особисті якості. Вони були неймовірні. Не думаю, що перемога в домашньому матчі з Тоттенхемом – великий результат, але перемога в дербі додасть футболістам упевненості, оскільки їх критикують, а цього ніхто не любить.

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Знімаю капелюха перед Манчестер Юнайтед. Що б не трапилося в січні, з огляду на всі ці чутки про Уле Гуннара Сульшера, в матчі з Манчестер Сіті вони були видатними. Дуже сподобалося спостерігати за ними. Це і є справжній Манчестер Юнайтед. Але головне – виступати послідовно щотижня. Сподіваюся, молоді гравці це зрозуміють", – наводить слова Кіна видання Sky Sports.

Нагадаємо, у матчі 16-го туру Манчестер Юнайтед на виїзді переміг Манчестер Сіті у манкуніанському дербі і набравши 24 бали піднявся на п’яту сходинку турнірної таблиці. Команда Гвардіоли йде третьою і відстає від лідера чемпіонату Ліверпуля вже на 14 очок.

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