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Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: поліція затримала фаната за прояви расизму у бік Фреда

15:48 254 Читать на русском
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: поліція затримала фаната за прояви расизму у бік Фреда
Фред / Фото Goal

На англійських стадіонах стане на одного расиста менше.

85’ Ніколас Отаменді
 
Маркус Рашфорд 23’
Антоні Марсьяль 29’
23’ Маркус Рашфорд
29’ Антоні Марсьяль
85’ Ніколас Отаменді

Поліція Манчестера заарештувала вболівальника, якого звинувачують у проявах расизму у центральному матчі 16-го туру АПЛ, повідомляє The Independent.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: екс-гравець Шахтаря прокоментував расистський скандал у дербі

Фанат Ман Сіті імітував ганебні жести до Джессі Лінгарда та екс-хавбека Шахтаря Фреда. За таку поведінку расисту "світить" пожиттєвий бан на відвідування англійських стадіонів. Також поліція розшукує осіб, які кидали сторонні речі на поле, від яких також постраждав Фред.

Нагадаємо, перемога у манчестерському дербі підняла МЮ на 5-ту сходинку, а Сіті залишився третім.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард Джессі Лінгард Фред Фред Расизм у футболі
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