Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: поліція затримала фаната за прояви расизму у бік Фреда

На англійських стадіонах стане на одного расиста менше.

Поліція Манчестера заарештувала вболівальника, якого звинувачують у проявах расизму у центральному матчі 16-го туру АПЛ, повідомляє The Independent.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: екс-гравець Шахтаря прокоментував расистський скандал у дербі

Фанат Ман Сіті імітував ганебні жести до Джессі Лінгарда та екс-хавбека Шахтаря Фреда. За таку поведінку расисту "світить" пожиттєвий бан на відвідування англійських стадіонів. Також поліція розшукує осіб, які кидали сторонні речі на поле, від яких також постраждав Фред.

Нагадаємо, перемога у манчестерському дербі підняла МЮ на 5-ту сходинку, а Сіті залишився третім.

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