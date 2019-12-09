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Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: фанат "містян" прокоментував звинувачення у расизмі на адресу Фреда

11:25 383 Читать на русском
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: фанат "містян" прокоментував звинувачення у расизмі на адресу Фреда
Фанати Манчестер Сіті / Reuters

Вболівальник Манчестер Сіті Ентоні Берк розповів про скандальний епізод під час матчу з Манчестер Юнайтед.

85’ Ніколас Отаменді
 
Маркус Рашфорд 23’
Антоні Марсьяль 29’
23’ Маркус Рашфорд
29’ Антоні Марсьяль
85’ Ніколас Отаменді

"Послухайте, я чортів расист лише через те, що мене запам'ятали на фото, де я нібито так виглядаю. Проте я не расист, подивіться матч, я просто хотів засунути руки в кишені. Це все нісенітниця. Я знаю правду і вже зустрівся з поліцією. Думаю, цього ви і хотіли", – цитує Берка Daily Mail.

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Нагадаємо, що фаната затримала поліція Манчестера через расистські жести на адресу Фреда та Лінгарда. Окрім цього, Берку загрожує пожиттєвий бан на відвідування англійських стадіонів.

До слова, Манчестер Юнайтед несподівано переміг Манчестер Сіті (2:1) та піднявся на 5 сходинку – "містяни" залишились на третій позиції.

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