Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед мають кадрові проблеми перед очним протистоянням в АПЛ.

Після міжнародної паузи Манчестер Сіті прийматиме Манчестер Юнайтед у четвертому турі АПЛ. Обидві команди мають кадрові проблеми перед дербі і ризикують загалом втратити 13 гравців.

Як повідомляє Mirror Football, Омар Мармуш під час матчів за Єгипет пошкодив коліно. Велика ймовірність, що він пропустить зустріч з МЮ. На цьому проблеми Пепа Гвардіоли не закінчуються. Раян Шеркі вибув на два місяці, Філ Фоден та Савіо не грали з Брайтоном.

Матео Ковічіч та Калвін Філліпс вибули на тривалий термін, а участь у дербі Джона Стоунза під великим питанням через травму, яку отримав у збірній Англії. Йошко Гвардіол у цьому сезоні ще не виходив на поле. Абдукодір Хусанов має встигнути відновитися до гри.

Що стосується Манчестер Юнайтед, то їхні проблеми не настільки критичні. Лісандро Мартінес продовжує відновлення і не зіграє проти Ман Сіті. Діогу Далот, Мейсон Маунт та Матеус Кунья сподіваються повернутися до складу "дияволів".

Нагадаємо, Манчестер Сіті прийматиме Юнайтед у неділю, 14 вересня. Початок матчу о 18:30 за київським часом.

