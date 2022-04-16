Манчестер Сіті та Ліверпуль зустрічаються вдруге за останній тиждень – цього разу в рамках півфіналу Кубка Англії. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сіті – Ліверпуль стартував о 17:30 за київським часом. Команди грають між собою вже вдруге за останній тиждень – 10 квітня поєдинок лідерів АПЛ на Етіхаді завершився нічиєю 2:2. Сьогодні суперники визначать першого фіналіста Кубка Англії – у випадку нічиєї гра перейде в екстра-тайм. В іншому півфіналі 17 квітня Челсі зіграє з Крістал Пелас.

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Посеред тижня Ліверпуль і Ман Сіті вийшли у 1/2 фіналу ЛЧ. Команда Клоппа неосновним складом розписала домашню нічию з Бенфікою (3:3), а підопічні Гвардіоли не без проблем втримали нічию з мадридським Атлетіко (0:0). Олександр Зінченко той матч просидів у запасі, а сьогодні потрапив у старт.

Пряма трансляція поєдинку Манчестер Сіті – Ліверпуль – на Setanta Sports. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади

Манчестер Сіті: Стеффен – Канселу, Стоунз, Аке, Зінченко – Бернарду Сілва, Фернандінью, Фоден – Гріліш, Жезус, Стерлінг.

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XI | Steffen, Cancelo, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho (C), Bernardo, Foden, Grealish, Jesus, Sterling



SUBS | Ederson, Dias, Gundogan, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Delap, Lavia#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/St02EGyzIv — Manchester City (@ManCity) April 16, 2022

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Фабінью, Тьягу, Кейта – Салах, Мане, Діас.