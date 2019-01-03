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Манчестер Сіті – Ліверпуль: Стоунз та Едерсон ледь не оформили автогол року – лічені міліметри врятували господарів

23:08 102 Читать на русском
Манчестер Сіті – Ліверпуль: Стоунз та Едерсон ледь не оформили автогол року – лічені міліметри врятували господарів
Манчестер Сіті – Ліверпуль / Фото premierleague

У матчі 21-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Ліверпуль ледь не трапився найкурйозніший автогол року.

На 17-й хвилині поєдинку Мане міг виводити Ліверпуль вперед. Після передачі Салаха сенегалець вийшов віч-на-віч з Едерсоном, але влучив у стійку.

Голкіпер Асколі забив найкумедніший автогол року, намагаючись обіграти суперника у воротарському майданчику

Після цього захисник "містян" Стоунз вибивав м'яч із власного штрафного майданчика, але влучив у голкіпера, що ледь не призвело до голу. М'яч лише на кілька міліметрів залишився на лінії воріт.

Технологія фіксації голів продемонструвала неймовірний фарт господарів.

Англія21 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Ліверпуль: Четвер 03 січня 2019

Манчестер Сіті

live 65'
1 : 0
Ліверпуль
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Теги
Манчестер Сіті - Ліверпуль Джон Стоунз Джон Стоунз Едерсон Едерсон Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія футбольні курйози
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