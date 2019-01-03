Манчестер Сіті – Ліверпуль: Стоунз та Едерсон ледь не оформили автогол року – лічені міліметри врятували господарів

У матчі 21-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Ліверпуль ледь не трапився найкурйозніший автогол року.

На 17-й хвилині поєдинку Мане міг виводити Ліверпуль вперед. Після передачі Салаха сенегалець вийшов віч-на-віч з Едерсоном, але влучив у стійку.

Голкіпер Асколі забив найкумедніший автогол року, намагаючись обіграти суперника у воротарському майданчику

Після цього захисник "містян" Стоунз вибивав м'яч із власного штрафного майданчика, але влучив у голкіпера, що ледь не призвело до голу. М'яч лише на кілька міліметрів залишився на лінії воріт.

Технологія фіксації голів продемонструвала неймовірний фарт господарів.