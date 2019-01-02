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Манчестер Сіті – Ліверпуль: Мілнер повернувся до тренувань та може взяти участь у матчі

17:34 100 Читать на русском
Манчестер Сіті – Ліверпуль: Мілнер повернувся до тренувань та може взяти участь у матчі
Джеймс Мілнер / Фото: Sky Sports

Хавбек Ліверпуля Джеймс Мілнер зможе допомогти своїй команді у принциповому протистоянні з Манчестер Сіті.

Хавбек Ліверпуля Джеймс Мілнер повернувся до тренувань у загальній групі, повідомляє журналіст Liverpool Echo Джеймс Пірс.

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32-річний англієць готовий зіграти в матчі 21-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті. Наставник мерсисайдців Юрген Клопп заявив, що розраховує на досвідченого півзахисника.

Мілнера турбувала м'язова травма, він пропустив матч минулого туру з Арсеналом.

Манчестер Сіті зіграє проти Ліверпуля завтра, 3 січня. Стартовий свисток пролунає о 22.00.

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Манчестер Сіті - Ліверпуль: Четвер 03 січня 2019

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Англія Манчестер Сіті - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Джеймс Мілнер Джеймс Мілнер
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