"Це була цікава гра – ми побачили величезну кількість тактичних перебудов. Обидві команди грали на приголомшливому енергетичному рівні, намагалися звести до нуля шанси суперника і використовувати свої моменти. Топовий матч.

Манчестер Сіті – Ліверпуль – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Вважаю, що це гра з найменшою кількістю створених моментів Манчестер Сіті з того часу, як я очолив Ліверпуль восени 2015 го. У Манчестер Сіті практично не було моментів, і це гідний комплімент для моїх гравців", – наводить слова Клоппа BBC.

Нагадаємо, Ліверпуль розписав нічию з Манчестер Сіті (1:1) та розташувався на третьому місці в чемпіонаті Англії.

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