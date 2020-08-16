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Манчестер Сіті – Ліон: Руді Гарсія пояснив, завдяки чому його підопічні здобули путівку до півфіналу Ліги чемпіонів

10:00 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Ліон: Руді Гарсія пояснив, завдяки чому його підопічні здобули путівку до півфіналу Ліги чемпіонів
Руді Гарсія / Reuters

Головний тренер Ліона Руді Гарсія поділився враженнями від поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

69’ Кевін де Брюйне
 
Максвель Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвель Корне
69’ Кевін де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

"Пишаюся своїми гравцями. Ми вірили в себе. Знали, що граємо проти топової команди, і не є фаворитами. Запорука нашого успіху – в командному дусі. Кожен грав один за одного, і ті гравці, які вийшли на заміну, здорово допомогли.

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Мусса Дембеле засмутився, що не потрапив до стартового складу, але я сказав йому перед матчем, що він буде дуже важливий для нас. В результаті доля матчу вирішилася футболістами, які вийшли на заміну, як і два перших чвертьфінали.

Ми виграли тактичну боротьбу. Освоюємо нашу систему гри. Попереду ще багато матчів, і нам належить подолати ще багато перешкод на своєму шляху", – наводить слова Гарсії офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Манчестер Сіті сенсаційно поступився Ліону (1:3) та вилетів на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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Ліон Ліон Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Ліон Манчестер Сіті Манчестер Сіті Руді Руді Гарсія
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