Манчестер Сіті – Ліон: Руді Гарсія пояснив, завдяки чому його підопічні здобули путівку до півфіналу Ліги чемпіонів

"Пишаюся своїми гравцями. Ми вірили в себе. Знали, що граємо проти топової команди, і не є фаворитами. Запорука нашого успіху – в командному дусі. Кожен грав один за одного, і ті гравці, які вийшли на заміну, здорово допомогли.

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Мусса Дембеле засмутився, що не потрапив до стартового складу, але я сказав йому перед матчем, що він буде дуже важливий для нас. В результаті доля матчу вирішилася футболістами, які вийшли на заміну, як і два перших чвертьфінали.

Ми виграли тактичну боротьбу. Освоюємо нашу систему гри. Попереду ще багато матчів, і нам належить подолати ще багато перешкод на своєму шляху", – наводить слова Гарсії офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Манчестер Сіті сенсаційно поступився Ліону (1:3) та вилетів на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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