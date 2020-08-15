Манчестер Сіті – Ліон: Гвардіола розсипався у компліментах майбутньому супернику

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від протистояння з французькою командою у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

"Ми досить добре знаємо Ліон. Це чудово організована команда, компактна, агресивно пасує вперед, швидка. Хороша група атаки, класні крайні захисники, хороші виконавці стандартів. Топ-команда.

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Треба проявити психологічну стійкість, пам'ятати, що матч закінчується лише з фінальним свистком, і намагатися виконати свій план. У таких матчах на перше місце виходять психологія, характер і дух. Думаю, гравці готові", – цитує Гвардіолу офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, останній чвертьфінал найпрестижнішого євротурніру відбудеться сьогодні, 15 серпня. Початок зустрічі – о 22:00.

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