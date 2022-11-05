Манчестер Сіті у напруженому матчі 15-го туру АПЛ здолав Фулхем. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Рахунок відкрив Альварес розкішним ударом під поперечку. Гол Родрі скасували після перегляду VAR. Фулхем зрівняв зусиллями Перейри, який реалізував пенальті за фол Канселу. Жоау ще й отримав червону.

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Нещастя Сіті з VAR продовжилось, тому не зарахували і взяття Холанда. Ерлінг все ж забив у доданий арбітром час з пенальті. Манчестер набрав 32 залікові бали та тимчасово посунув Арсенал з вершини турнірної таблиці АПЛ. Фулхем поки тримається на восьмій сходинці.