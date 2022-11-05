Манчестер Сіті – Фулхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу з порятунком імені Холанда
22:12 - Читать на русском
Манчестер Сіті у напруженому матчі 15-го туру АПЛ здолав Фулхем. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
16’ Хуліан Альварес
26’ Жоау Канселу
90+5’ Ерлінг Холанд
Андреас Перейра 28’
16’ Хуліан Альварес
26’ Жоау Канселу
28’ Андреас Перейра
90+5’ Ерлінг Холанд
Рахунок відкрив Альварес розкішним ударом під поперечку. Гол Родрі скасували після перегляду VAR. Фулхем зрівняв зусиллями Перейри, який реалізував пенальті за фол Канселу. Жоау ще й отримав червону.
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Нещастя Сіті з VAR продовжилось, тому не зарахували і взяття Холанда. Ерлінг все ж забив у доданий арбітром час з пенальті. Манчестер набрав 32 залікові бали та тимчасово посунув Арсенал з вершини турнірної таблиці АПЛ. Фулхем поки тримається на восьмій сходинці.
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