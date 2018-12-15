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Манчестер Сіті – Евертон: Зінченко не потрапив у стартовий склад у свій День народження

13:47 107 Читать на русском
Манчестер Сіті – Евертон: Зінченко не потрапив у стартовий склад у свій День народження
Олександр Зінченко / фото: ФК Манчестер Сіті

Стали відомі стартові склади Манчестер Сіті та Евертона на поєдинок 17 туру АПЛ, який розпочнеться о 14:30.

Матч Манчестер Сіті – Евертон розпочнеться о 14:30 за київським часом. Іменинник Олександр Зінченко розпочне поєдинок на лаві запасних.

У складі Евертона в основі вийде екс-хавбек Шахтаря Бернард.

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Манчестер Сіті – Евертон: стартові склади команд:

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Ляпорт, Отаменді, Делф – Фернандінью, Гюндоган – Бернарду Сілва, Сане, Марез – Жезус

Запасні: Муріч, Стоунз, Зінченко, Стерлінг, Агуеро, де Брюйне, Фоден

Евертон: Пікфорд – Коулмен, Зума, Міна, Дінь – Кін, Андре Гомеш – Сігурдссон, Бернард, Келверт-Левін – Рішарлісон.

Після 16 турів Ман Сіті посідає 2 місце в АПЛ, Евертон на 7 позиції.

Англія17 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Евертон: Субота 15 грудня 2018

Манчестер Сіті

live 6'
0 : 0
Евертон
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