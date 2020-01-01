Манчестер Сіті – Евертон: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко поза заявкою

Манчестер Сіті приймає Евертон у рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.

Матч Манчестер Сіті – Евертон розпочнеться о 19:30 за київським часом. Трансляція на Setanta Sports доступна в цій новині.

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Керманич "містян" Хосеп Гвардіола залишив поза заявкою Олександра Зінченка. Проте, для українця це може бути хорошим знаком. Сіті розпочне матч напіврезервним складом, отже, тренерський штаб усе ще чемпіона Англії розраховує на універсала з Радомишля у важливіших поєдинках сезону 2019/20.

Стартові склади команд:

Манчестер Сіті: Браво – Канселу, Фернандінью, Е. Гарсія, Менді – Родрі, Гюндоган, Марез, Фоден – Де Брюйне – Жезус

Запасні: Карсон, Вокер, Стерлінг, Агуеро, Анхеліньо, Б. Сілва, Д. Сілва

Евертон: Пікфорд – Сідібе, Коулмен, Міна, Холгейт, Дінь – Делф, Сігурдссон – Рішарлісон, Бернард, Келверт-Левін

Запасні: Стекеленбург, Бейнс, Майкл Кін, Волкот, Тосун, Девіс, Мойзе Кін️

Пряма трансляція поєдинку: