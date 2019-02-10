Манчестер Сіті – Челсі: післяматчева прес-конференція Хосепа Гвардіоли

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився емоціями після перемоги в матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги над Челсі.

"Неймовірний тиждень, дивна гра! Нам пощастило, що ми забили три м'ячі в перших чотирьох атаках. Після того як рахунок став 3:0, суперник грав краще за нас. Але після 5:0 їм вже було складно.

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Це була неймовірна гра проти топ-команди. Челсі забирає м'яч, грає у відмінний футбол. Наші гравці були винятковими сьогодні.

Після поразки від Ньюкасла (1:2) всі подивилися на себе в дзеркало, ми з усіма поговорили, прийняли реальність і рушили далі. Треба зберігати спокій. Гравці заслуговують на компліменти. Грати з Арсеналом і Челсі вдома і Евертоном на виїзді – важкий тиждень. Але ми чудово впоралися.

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Сьогодні вранці ми проводили бесіду з футболістами, відпрацьовували стандарти, працювали над рухом. Але я ніколи не думав, що заб'ємо стільки.

Я говорив це вже багато разів. Кожен сезон Агуеро забиває багато голів. Я поважаю таких футболістів, їх стабільність. Молоді гравці яскраво себе показують, але залишатися на такому рівні настільки тривалий час – фантастичне досягнення.

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Ми піднялися на перше місце. Подивимося, як Ліверпуль зіграє на Олд Траффорді. Можливо, вони знову обійдуть нас, але я пишаюся своїми гравцями.

До кінця залишається 11 матчів. Ми постараємося захистити чемпіонський титул", – цитує Гвардіолу ВВС.