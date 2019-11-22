Манчестер Сіті – Челсі: Лемпард розповів про кадрову ситуацію лондонців

Головний тренер Челсі Френк Лемпард розповів про готовність "аристократів" до центрального матчу 13-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті.

"Пулішіч не відправився на матчі збірної США, але ми підтримували зв'язок із медицинським та тренерськими штабами національної команди. Я поважаю те, що вони хочуть своїх гравців, але Пулішіч травмувався в матчі з Крістал Пелас. Він пропустив два матчі, але тренувався посеред тижня, тому може зіграти з Манчестер Сіті.

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Усі гравці повернулись здоровими після матчів збірних, окрім Хадсона-Одої. В нього проблеми із підколінними сухожиллями, яку він зазнав у розташуванні збірної Англії. Думаю, він не зможе зіграти в наступному матчі, але сподіваємось, що він вибув на короткий термін", – цитує Лемпарда прес-служба Челсі.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Челсі відбудеться 23 листопада, початок гри о 19:30.

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