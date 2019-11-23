Манчестер Сіті – Челсі: Гвардіола розсипався у компліментах команді Лемпарда

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола високо оцінив Челсі (2:1) після очної дуелі в рамках 13-го туру АПЛ.

"Це був чудовий матч проти хорошого суперника. Останні 20 років Челсі є дуже якісною командою. Коли вони пішли вперед, Кевін Де Брюйне забив. Після цього ми змарнували багато моментів.

Манчестер Сіті – Челсі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Челсі майстерно читає передачі, у нас виникли проблеми з Вілліаном і Абрахамом. Ми боролися і досягли хорошої перемоги.

У Челсі неймовірна команда. У більшості команд молодих тренерів є натхнення, їм нема чого втрачати. Ось чим футбол такий цікавий. Челсі грав неймовірно", – цитує Гвардіолу BBC.

Перемога дозволила Сіті піднятись на 3-тю сходинку АПЛ, відставання від Ліверпуля залишається 9 очок. Челсі – 4-й.

Манчестер Сіті здобув важку перемогу над Челсі та піднявся на третє місце АПЛ