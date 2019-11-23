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Манчестер Сіті – Челсі: Гвардіола розсипався у компліментах команді Лемпарда

22:58 161 Читать на русском
Манчестер Сіті – Челсі: Гвардіола розсипався у компліментах команді Лемпарда
Хосеп Гвардіола та Френк Лемпард / Фото ФК Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола високо оцінив Челсі (2:1) після очної дуелі в рамках 13-го туру АПЛ.

29’ Кевін де Брюйне
37’ Ріяд Марез
 
Н'Голо Канте 21’
21’ Н'Голо Канте
29’ Кевін де Брюйне
37’ Ріяд Марез

"Це був чудовий матч проти хорошого суперника. Останні 20 років Челсі є дуже якісною командою. Коли вони пішли вперед, Кевін Де Брюйне забив. Після цього ми змарнували багато моментів.

Манчестер Сіті – Челсі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Челсі майстерно читає передачі, у нас виникли проблеми з Вілліаном і Абрахамом. Ми боролися і досягли хорошої перемоги.

У Челсі неймовірна команда. У більшості команд молодих тренерів є натхнення, їм нема чого втрачати. Ось чим футбол такий цікавий. Челсі грав неймовірно", – цитує Гвардіолу BBC.

Перемога дозволила Сіті піднятись на 3-тю сходинку АПЛ, відставання від Ліверпуля залишається 9 очок. Челсі – 4-й.

Манчестер Сіті здобув важку перемогу над Челсі та піднявся на третє місце АПЛ

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