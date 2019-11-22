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Манчестер Сіті – Челсі: Едерсон повернеться на поле після пошкодження

19:37 124 Читать на русском
Манчестер Сіті – Челсі: Едерсон повернеться на поле після пошкодження
Едерсон / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола анонсував повернення на поле основного голкіпера команди Едерсона.

 

"Едерсон повернувся. Він тренувався останні кілька днів без болю у м'язах. Стосовно інших гравців – готові всі, хто були доступні на матч із Ліверпулем. Травмовані все ще заліковують свої пошкодження.

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Кілька тижнів тому в АПЛ було лише два претенденти на чемпіонство, але зараз їх вже чотири. Можливо, ще через кілька днів матимемо шість претендентів. Зараз нам потрібно сконцентруватись на наступному матчі", – цитує Гвардіолу прес-служба Манчестер Сіті.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Челсі відбудеться 23 листопада, початок гри о 19:30.

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Манчестер Сіті - Челсі Англія Едерсон Едерсон Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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