Манчестер Сіті вибив Челсі з Кубка англійської ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

"Містянам" вдалось захопити перевагу, забили вони лише зі стандарту. Марез по перерві заробив штрафний та, перекинувши стінку, вразив ворота Менді. Альварес поставив крапку, чудово зігравши на добиванні після удару алжирця.

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Челсі відповідав гострими моментами, але це був зірковий час Ортеги. 2:0! Манчестер Сіті вибив команду Грема Поттера з 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. Варто зауважити, що це третя поразка "синіх" в останніх чотирьох матчах у всіх турнірах.