Манчестер Сіті в рамках 24-го туру АПЛ приймає Брентфорд. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 24-го туру АПЛ між Манчестер Сіті та Брентфордом розпочнеться о 21:45 за київським часом. Трансляція пройде на "Setanta Sports". Олександр Зінченко залишився у запасі.

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"Містяни" підходять до зустрічі в статусі лідера АПЛ, маючи відрив у 9 очок від найближчого переслідувача – Ліверпуля. Допускати осічку підопічні Пепа Гвардіоли не мають права, адже мерсисайдці зіграли на один матч менше. У випадку нічиєї або навіть поразки Сіті команда Юргена Клоппа отримає змогу сильно скоротити відставання.

Стартові склади

Манчестер Сіті:

Брентфорд:

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