Манчестер Сіті – Брентфорд – 1:2 – відео голів та огляд сенсаційного матчу
17:14 - Читать на русском
Манчестер Сіті зазнав несподіваної поразки у 16-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
Айвен Тоуні 16’
Айвен Тоуні 90+8’
16’ Айвен Тоуні
90+8’ Айвен Тоуні
Рахунок вдалось відкрити Айвену Тоуні, який ударом головою перевів м'яч у ворота. Форвард мав ще не один момент, але відзначився вдруге лишень у компенсований арбітром час до другого тайму.
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Манчестер Сіті створив більше моментів, але вони не були надто гострими. Єдиний гол за "містян" до активу собі записав Філ Фоден розкішним пострілом у дальній кут. Перемога дозволила Брентфорду, у заявці якого був Єгор Ярмолюк, піднятись на десяте місце. Сіті залишився другим.
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