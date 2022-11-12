Рахунок вдалось відкрити Айвену Тоуні, який ударом головою перевів м'яч у ворота. Форвард мав ще не один момент, але відзначився вдруге лишень у компенсований арбітром час до другого тайму.

Брентфорд у компенсований час вирвав заслужену перемогу над Ман Сіті – дубль Тоуні надав Арсеналу шанс піти у відрив

Манчестер Сіті створив більше моментів, але вони не були надто гострими. Єдиний гол за "містян" до активу собі записав Філ Фоден розкішним пострілом у дальній кут. Перемога дозволила Брентфорду, у заявці якого був Єгор Ярмолюк, піднятись на десяте місце. Сіті залишився другим.