Манчестер Сіті – Брайтон: Ляпорт травмувався та вибув на невизначений термін

Італія — 21:40 363
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Ювентус – Наполі: онлайн-трансляція матчу Серії А
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Дортмундська Борусія сенсаційно поступилась Уніону, Баварія познущалась над Майнцом: 3-й тур Бундесліги, матчі суботиНімеччина — 21:31 420
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Вест Хем – Норвіч: Ярмоленко голом відповідає на закиди щодо шаленої зарплати – разом з рекордним Аллє веде в ЄвропуАнглія — 21:25 10806
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Ліверпуль впевнено здолав Бернлі, Манчестер Сіті з Зінченком знищив Брайтон: 4-й тур АПЛ, матчі суботиАнглія — 21:24 2514
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Ярмоленко відзначився дебютним голом в сезоні у матчі проти НорвічаАнглія — 18:25 8640