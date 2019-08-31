Манчестер Сіті – Брайтон: Ляпорт травмувався та вибув на невизначений термін

Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт не зміг дограти матч проти Брайтона через травму.

Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт невдало відбирав м'яч в Адама Вебстера та травмувався у першому таймі проти Брайтона.

Манчестер Сіті – Брайтон – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Відзначимо, що француза винесли на ношах, а суддя ще й покарав Ляпорта за цей епізод жовтою карткою.

Зазначимо, що Манчестер Сіті розгромив Брайтон (4:0) у матчі 4-го туру АПЛ.

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