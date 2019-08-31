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Манчестер Сіті – Брайтон: Ляпорт травмувався та вибув на невизначений термін

20:39 480 Читать на русском
Манчестер Сіті – Брайтон: Ляпорт травмувався та вибув на невизначений термін
Емерік Ляпорт / соцмережі

Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт не зміг дограти матч проти Брайтона через травму.

2’ Кевін де Брюйне
43’ Серхіо Агуеро
55’ Серхіо Агуеро
79’ Бернарду Сілва
 
2’ Кевін де Брюйне
43’ Серхіо Агуеро
55’ Серхіо Агуеро
79’ Бернарду Сілва

Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт невдало відбирав м'яч в Адама Вебстера та травмувався у першому таймі проти Брайтона.

Манчестер Сіті – Брайтон – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Відзначимо, що француза винесли на ношах, а суддя ще й покарав Ляпорта за цей епізод жовтою карткою.

Зазначимо, що Манчестер Сіті розгромив Брайтон (4:0) у матчі 4-го туру АПЛ.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Манчестер Сіті - Брайтон Емерік Ляпорт Емерік Ляпорт
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