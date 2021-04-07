Популярність форварда дортмундської Борусії Ерлінга Холанда зростає неймовірними темпами. Осторонь не залишаються навіть офіційні особи матчів Ліги чемпіонів.

Арбітр двобою "джмелів" проти Манчестер Сіті в 1/4 фіналу ЛЧ взяв автограф у норвежця.

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Епізод трапився у підтрибунному приміщенні після фінального свистка. Лайнсмен Себастьян Георге дочекався Холанда і попросив розписатися у блокноті. Вундеркінд відмовити не зміг, хоча за неписаним правилом арбітри та інші офіційні особи не мали б підходити до гравців із подібними проханнями.

Керманич "містян" Хосеп Гвардіола на нетиповий випадок відреагував спокійно. Іспанець не бачить проблеми в симпатії бокового арбітра до Холанда, оскільки перед цим суддівська бригада відпрацювала без помилок.

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