"Ми розчаровані своєю грою у суботу. Критика, яку нам потрібно зараз прийняти, повністю заслужена. Але приймати її варто без негативу. Ми володіємо класом, і зараз необхідно його продемонструвати.

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Сіті – це найсильніша команда світу прямо зараз, неймовірно класна команда. Перед нами цікаве завдання – необхідно показати свій найкращий футбол в обох матчах. Сіті завтра буде подовгу володіти м'ячем, з цим треба змиритися.

Вони люблять заганяти суперника й таким способом вивільнити простір. Коли м'яч буде в нас, потрібно буде вмикатися. У таких ситуаціях нас важко зупинити", – цитує фахівця офіційний сайт УЄФА.

До слова, матч Манчестер Сіті – Борусія Д відбудеться у вівторок, 6 квітня. Початок поєдинку о 22:00.

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