У матчі 3-го раунду Кубка англійської ліги підопічні Гвардіоли не без проблем пройшли Борнмут. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чинний володар Кубка англійської ліги приймав на власному полі представника нижчого дивізіону Борнмут. 17-річний форвард манкуніанців Ліам Ділеп вивів свою команду вперед в середині тайму з передачі Філа Фодена. Проте вже за чотири хвилини "вишні" відігрались.

Кубок англійської ліги: Ліверпуль з хокейним рахунком знищив Лінкольн, Ман Сіті зусиллями Фодена обіграв Борнмут

Героєм зустрічі став вищезгаданий Фоден, який у другому таймі вдало зіграв на добиванні. Його влучний постріл вивів "містян" до 1/8 фіналу турніру, де Ман Сіті зіграє з Бернлі.

До слова, Олександр Зінченко матч пропускав через травму.

Кубок ліги: Челсі завдяки хет-трику Хаверца знищив Барнслі, Ньюкасл познущався над Моркемом, Арсенал вибив Лестер