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Манчестер Сіті – Бернлі: Зінченко розпочне матч з лави запасних

20 жовтня 16:18 129 Читать на русском
Манчестер Сіті – Бернлі: Зінченко розпочне матч з лави запасних
Манчестер Сіті / Фото AP

Стали відомі стартові склади на матч 9-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Бернлі.

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола назвав 11 гравців, які розпочнуть у стартовому складі поєдинок проти Бернлі.

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На жаль, серед цих 11-ти футболістів немає українського півзахисника Олександра Зінченка, який розпочне поєдинок на лаві запасних.

До цього матчу "містяни" підходять у якості лідера турнірної таблиці АПЛ, маючи в активі 20 очок. Бернлі на 12-му місці (8) очок.

Англія9 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Бернлі: Субота 20 жовтня 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
5 : 0
Бернлі
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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Бернлі
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