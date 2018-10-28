Манчестер Сіті – Бернлі: Зінченко розпочне матч з лави запасних

Стали відомі стартові склади на матч 9-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Бернлі.

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола назвав 11 гравців, які розпочнуть у стартовому складі поєдинок проти Бернлі.

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На жаль, серед цих 11-ти футболістів немає українського півзахисника Олександра Зінченка, який розпочне поєдинок на лаві запасних.

До цього матчу "містяни" підходять у якості лідера турнірної таблиці АПЛ, маючи в активі 20 очок. Бернлі на 12-му місці (8) очок.