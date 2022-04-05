Манчестер Сіті – Атлетіко: стартові склади та онлайн-трансляція чвертьфіналу ЛЧ – Зінченко в заявці
21:00 - Читать на русском
Манчестер Сіті в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів приймає Атлетіко. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2021/22 між Манчестер Сіті та мадридським Атлетіко стартує о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція зустрічі пройде на "MEGOGO". Олександр Зінченко розпочне поєдинок на лаві запасних.
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Стартові склади
Манчестер Сіті:
Атлетіко:
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